Il concorso seleziona opere di pittura, scultura, design,

fotografia e installazione che utilizzino l'alluminio come elemento principale

Il Premio Comel Arte Contemporanea vuole richiamare l'attenzione sulle possibilità espressive, estetiche, comunicative e costruttive dell'alluminio.

L'edizione 2016 del Premio Comel, intitolata Lucente alluminio, invita gli artisti a mettere in evidenza la luce dell'alluminio, la sua capacità di riverberare in superficie, riflettere, specchiare, illuminare, invocare chiarità, emanare e unire spazi e dimensioni, senza considerare il suo opposto (il buio) come caratteristica negativa, e anzi facendone un momento essenziale della sua forza espressiva.

Chi può partecipare

Il concorso è aperto a tutti gli artisti maggiorenni che operino nell'Unione Europea.

Caratteristiche delle opere

Sono ammesse opere, edite o inedite, realizzate con qualsiasi tecnica: pittura, scultura, design,

fotografia ed installazione, che utilizzino l'alluminio come elemento principale e significativo. Il formato massimo delle opere è cm 150x150x150. Le opere non dovranno risultare vincitrici di altri concorsi simili.

Selezione

La selezione verrà effettuata sulla base dell'immagine fotografica. Una commissione, composta da professionisti nel campo dell'arte, selezionerà tra tutti i lavori pervenuti le 13 opere che verranno esposte da 8 ottobre al 29 ottobre 2016 nello Spazio Comel per l'Arte Contemporanea a Latina, in una mostra a loro dedicata, e sceglierà tra di esse l'opera alla quale assegnare il Premio Comel 2016.

Premi

- All'artista vincitore unico designato dalla Giuria verrà consegnato il Premio Comel 2016 che

consiste in un premio in denaro pari a 3.500 euro e nella possibilità di esporre in una mostra

personale all'interno dello Spazio Comel Arte Contemporanea. L'opera entrerà a far parte della collezione permanente Comel.

- All'artista che riceverà più preferenze dai visitatori della mostra verrà consegnato il Premio Comel del Pubblico 2016 che consiste nella possibilità di esporre in una mostra personale all'interno dello Spazio Comel Arte Contemporanea. L'opera partecipante e vincente rimarrà di proprietà dell'artista.

Catalogo

Verrà pubblicato un catalogo con le opere selezionate e brevi note biografiche degli artisti finalisti, corredato da testi critici della giuria.

Scadenze e modalità di partecipazione

La partecipazione al concorso è gratuita. Il modulo di partecipazione, con la documentazione e i materiali richiesti nel Bando 30 giugno 2016.

www.premiocomel.it